В женевском офисе ООН впервые на одной сессии выступили три азербайджанские НПО

По случаю 33-й годовщины Ходжалинского геноцида азербайджанские неправительственные организации (НПО) почтили память жертв трагедии в женевском офисе Совета ООН по правам человека.

Как сообщает в четверг Day.Az , на Пленарной сессии Совета по правам человека в Женеве впервые выступили сразу три азербайджанские НПО.

Так, 5 марта в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека председатель правления Азербайджанского национального форума НПО Рамиль Искендерли выступил на панельной дискуссии на тему "Раннее предупреждение и предотвращение геноцида".

Говоря о Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией 26 февраля 1992 года, он подчеркнул, что это одно из самых тяжких преступлений против человечества.

"В ту ночь было жестоко убито более 2000 мирных азербайджанцев", - сказал он.

Р.Искендерли также напомнил о ракетных ударах вооруженных сил Армении по мирному населению в городах Гянджа, Барда и Тертер в ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

Он подчеркнул, что справедливость восторжествовала: в 2023 году Азербайджан восстановил полный суверенитет над Ходжалы. "Сегодня Ходжалы снова стал источником надежды и радости для азербайджанских семей, вернувшихся в родной дом, и снова слышны звуки детского смеха", - добавил Р.Искендерли.

Затем заместитель председателя Общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан" Надима Рагимли выступила на панельной дискуссии.

В начале своего выступления она напомнила о 33-й годовщине Ходжалинского геноцида и отметила, что в результате зверства, совершенного Вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года, были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей.

Н.Рагимли, говоря о пропавших без вести азербайджанцев отметила, что во время Первой Карабахской войны 1275 человек были взяты в заложники, и судьба 150 из них до сих пор остается неизвестной.

Она подчеркнула, что в результате этого геноцида были полностью уничтожены 8 азербайджанских семей, и это был запланированный армянами акт с целью запугать азербайджанцев и ускорить принудительное переселение.

На панельной дискуссии председатель Общественного Объединения "Во имя прогресса Карабаха" Шабнам Сафарова подвела итоги серии выступлений азербайджанских НПО по данной теме.

В своей речи она проинформировала о 33-й годовщине Ходжалинского геноцида 26 февраля и отметила важность признания этой трагедии международным сообществом.

Ш.Сафарова отметила, что, несмотря на существование систем раннего предупреждения, созданных ООН для предотвращения подобных трагедий, иногда эти механизмы оказываются неэффективными и недостаточными для предотвращения трагедий.

"Мы должны подумать о том, чтобы сделать эти механизмы более эффективными и сформировать внутреннюю силу народов для защиты своих прав", - добавила она.