https://news.day.az/culture/1734991.html В Баку покажут спектакль "Мэри Поппинс: Волшебные приключения" В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 8 марта в 11.00 состоится театральная премьера для всей семьи - музыкальный спектакль "Мэри Поппинс: Волшебные приключения" по мотивам повести Памелы Трэверс от Театральной мастерской "2 стула", сообщает Day.Az. Режиссёр - Лала Алиева-Клычкова.
В Баку покажут спектакль "Мэри Поппинс: Волшебные приключения"
В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 8 марта в 11.00 состоится театральная премьера для всей семьи - музыкальный спектакль "Мэри Поппинс: Волшебные приключения" по мотивам повести Памелы Трэверс от Театральной мастерской "2 стула", сообщает Day.Az.
Режиссёр - Лала Алиева-Клычкова.
Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/kids/mary-poppins-magical-adventures/139837
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