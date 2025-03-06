Навана доля ГНФАР в портфеле недвижимости

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) владеет долей более чем в 500 объектах недвижимости по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня директор инвестиционного департамента Фархад Зейналов во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

Он отметил, что с момента создания Фонда годовая доходность инвестиций в недвижимость составила 2,9 процента или 1 миллиард долларов.

"Цель - привести распределение портфеля по регионам и секторам в соответствие с мировым индексом недвижимости.

В настоящее время Фонд осуществляет прямые инвестиции в 4 объекта недвижимости, расположенные в Москве, Париже и Лондоне. Мы планируем продолжить инвестировать в недвижимость и в этом году.

Также в прошлом году мы возобновили покупки золота. За год было куплено около 45 тонн золотых слитков, а общий золотой портфель на конец прошлого года составил около 147 тонн. Мы продолжим закупку золота и в этом году. Предполагается, что доля золота в распределении активов инвестиционной политики Фонда будет увеличена до 25 процентов", - добавил он.