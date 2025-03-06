https://news.day.az/politics/1734903.html Отчет Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис Отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис (парламент). Как сообщает Day.Az, ожидается, что отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе. В отчете отражена работа правительства за прошедший год, включая деятельность Кабинета министров.
Отчет Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис
Отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис (парламент).
Как сообщает Day.Az, ожидается, что отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе.
В отчете отражена работа правительства за прошедший год, включая деятельность Кабинета министров.
Отметим, что в соответствии с частью 1 Конституционного закона "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" Кабмин ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.
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