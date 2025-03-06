Отчет Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис

Отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает Day.Az, ожидается, что отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе.

В отчете отражена работа правительства за прошедший год, включая деятельность Кабинета министров.

Отметим, что в соответствии с частью 1 Конституционного закона "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" Кабмин ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.