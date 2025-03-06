В Азербайджане пройдет V Республиканский конкурс "Хайку на волнах Хазара имени Тофа"

При поддержке Центра творчества Максуда Ибрагимбекова член Союза писателей Азербайджана Марат Шафиев и Натаван Меджидова объявляют о приёме произведений на юбилейный, V Республиканский конкурс "Хайку на волнах Хазара имени Тофа", сообщили Day.Az организаторы.

Конкурс проводится с 2014 года раз в три года и с 2021 года носит имя первого бакинского хайдзина Тофика Агаева (Тофа). Председатель жюри - член Союза писателей Азербайджана Марат Шафиев.

Авторы (в том числе азербайджанцы, проживающие за пределами страны) могут представить на конкурс не более 10 хайку собственного сочинения на азербайджанском или русском языках. Тематика не ограничена.

Победители конкурса удостаиваются медали, японского сувенира и диплома. Награждение пройдет в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в декабре этого года. Точная дата будет обнародована позднее.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале "Литературный Азербайджан". Организационный комитет имеет право выпустить печатный сборник из представленных текстов.

Срок приема произведений - с 21 марта по 1 ноября 2025 года.

Авторы, высылая письмо на электронный адрес: [email protected] (с пометкой: Конкурс), должны указать в общем файле со стихами в жанре хайку также своё имя, фамилию, возраст и место проживания. Произведения авторов, не указавших личные данные, до участия в конкурсе не допускаются. Не рассматриваются и тексты, присланные на предыдущие четыре конкурса.

Электронный адрес участников является конфиденциальной информацией, известной только организаторам конкурса. Награды вручаются лично победителю или его доверенному лицу на заключительной церемонии и по почте не высылаются. Произведения не рецензируются, переписка с участниками конкурса не ведётся. Апелляция на решение жюри не принимается. Все заинтересованные стороны приглашаются к сотрудничеству.