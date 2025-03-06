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В Азербайджане продлен срок действия госпрограммы по обучению за рубежом

Продлен срок Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран. Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал Кабинет министров Азербайджана. Согласно постановлению, срок действия государственной программы продлен еще на два года.