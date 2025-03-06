Консоль Sony PlayStation 3 обновили впервые спустя 20 лет

Консоль японской компании Sony PlayStation 3 внезапно получила обновление.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Pocket-lint.

Устройство вышло почти 20 лет назад - в ноябре 2006 года. В 2013 году PS3 заменила PlayStation 4, в 2020-м - PlayStation 5. Приставка давно считается устаревшей, однако в начале марта Sony выпустила для девайса обновление версии 4.92 для дисковода Blu-ray.

Выяснилось, что патч обновляет ключи шифрования Blu-ray. Обновление требует около 200 мегабайт свободного места на диске консоли.

"Вам нужно будет установить его, так как оно гарантирует, что функция воспроизведения фильмов на консоли продолжит работать", - заметили журналисты издания.

По словам авторов медиа, очевидно, что в мире осталось довольно мало владельцев PlayStation 3, которые запускают на устройстве видеоигры. Однако есть геймеры, которые используют консоль для проигрывания фильмов высокого качества на дисках Blu-ray.

Также в материале говорится, что со временем PS3 может перестать подключаться к интернету. Однако обновление 4.92 можно скачать с сайта Sony, записать на флеш-накопитель и установить на приставку через USB.

В начале марта Корпорация Sony снизила цены на шлем виртуальной реальности PlayStation VR 2. Девайс подешевел с 549 до 399 долларов.