Эти 2 страны не планируют создание крипторезервов

Правительство Австралии не планирует создание стратегического крипторезерва. Вместо этого, планируется усилить надзор за этой сферой и разработать четкую нормативно-правовую базу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Cointelegraph, Национальный банк Швейцарии (SNB) также решил не включать биткоин в свой финансовый резерв. Президент SNB Мартин Шлегель объяснил это решение тем, что криптовалюты не соответствуют необходимым характеристикам надежного актива из-за высокой волатильности, низкой ликвидности и проблем с безопасностью.

В то же время, правительство Австралии сообщило, что не планирует создание стратегического крипторезерва. Зато власти страны решили активно заняться разработкой регуляторной базы для криптовалют.

Между тем, глава Нацбанка Чехии Алеш Михл, который говорил о планах добавить биткоины в валютные резервы страны поделился обновлением. По его словам, биткоин является высокорискованным активом для профессиональных инвесторов, которые осознают все риски. Правление центробанка одобрило его предложение проанализировать варианты инвестирования в дополнительные классы активов. На основании результатов анализа правление банка примет решение о дальнейших действиях.

Тем временем, ожидается, что 7 марта президент США Дональд Трамп раскроет подробности о криптовалютном резерве во время специального саммита, который пройдет в Белом доме.