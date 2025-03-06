Выпущен китайский ИИ "соображающий" лучше Deepseek

Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding представил новую модель искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом под названием QwQ-32B, которая, по заявлениям разработчиков, демонстрирует превосходные возможности рассуждения по сравнению с DeepSeek R1, при этом потребляя значительно меньше вычислительных ресурсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание South China Morning Post.

QwQ-32B, разработанная на основе 32 миллиардов параметров, превосходит DeepSeek R1, модель, использующую 671 миллиард параметров, в таких ключевых областях, как математические вычисления, генерация кода и ответы на общие вопросы. Разработчики подчеркивают, что более скромный размер модели QwQ-32B обеспечивает ее работу с меньшими вычислительными затратами, что потенциально расширяет область ее применения и делает ее более доступной для широкого круга пользователей. Для улучшения способностей модели к логическому выводу команда Alibaba применила обучение с подкреплением - методику, ранее использованную DeepSeek при создании модели R1. Кроме того, в Alibaba утверждают, что QwQ-32B превосходит и модель o1-mini от OpenAI, обладающую 100 миллиардами параметров.

Новая ИИ-модель QwQ-32B уже доступна на платформе Hugging Face, крупнейшем в мире хранилище моделей ИИ с открытым исходным кодом. Пользователи также могут протестировать возможности QwQ-32B через чат-бот Qwen, где она представлена в списке моделей под именем QwQ-32B-Preview.

Этот релиз происходит на фоне масштабных инвестиций Alibaba в сферу искусственного интеллекта. Ранее компания анонсировала планы вложить более 380 миллиардов юаней в облачные вычисления и инфраструктуру ИИ в ближайшие три года. Этот проект является крупнейшим в своем роде в Китае и демонстрирует амбиции Alibaba в области ИИ.

Новость о выпуске передовой разработки вызвала оптимизм на рынке, и акции Alibaba на торгах в Гонконге выросли на 7,5%, показав самый значительный внутридневной скачок почти за две недели.

Ранее искусственный интеллект показал высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами.