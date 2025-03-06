На портале Biletim.az можно купить билеты также на рейс Нахчыван-Баку

В рамках работ по оцифровке услуг, проводимых Азербайджанским агентством наземного транспорта, на портале biletim.az добавлены рейсы Нахчыван-Баку маршрута Баку-Нахчыван-Баку.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта, передает Day.Az.

С сегодняшнего дня пассажиры могут приобрести билеты из Нахчывана в Баку онлайн.

Отметим, что онлайн-продажа билетов из Баку в Нахчыван через портал "biletim.az" началась с 19 декабря 2023 года.

Поездки из Бакинского международного автовокзала в Нахчыван осуществляются ежедневно. В течение дня выполняется 4-6 рейсов в зависимости от спроса. Рейсы регулируются в соответствии с пассажиропотоком. Стоимость билетов составляет 30 AZN.

Для приобретения билета пассажирам необходимо зайти на сайт biletim.az и зарегистрироваться. Мобильное приложение Biletim для мобильных устройств можно скачать в App Store и Google Play.