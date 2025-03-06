В США массово увольняют госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа начала массово увольнять сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает Day.Az ,об этом 6 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

"Некоторых сотрудников, принятых на работу в последние два года, попросили сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности", - отмечает издание.

По словам источников NYT, увольнения направлены на сокращение работников, находящихся на испытательном сроке.

Между тем представитель ЦРУ подтвердил изданию, что некоторые госслужащие, которые трудоустроились в течение последних двух лет, действительно были уволены.

Однако точное число пока не называется.