Тело пропавшего рыбака из Азербайджана обнаружено в Иране

В порту Энзели, рядом с городом Бендер-Энзали в Иране, рыбаки нашли тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, предполагается, что это тело принадлежит Махмуду Ибаеву, рыбаку, который пропал в море у побережья Лянкярана.

Иранские пользователи соцсетей опубликовали фотографию, на которой видно, что мужчина был одет так же, как и пропавший рыбак. Члены семьи Ибаева уверены, что это он.

Брат Махмуда Ибаева Рашад заявил AПA, что уверен в этом. Он обратился к властям с просьбой помочь вернуть тело на родину.

Напомним, в начале января этого года пропали рыбаки Махмуд Ибаев (1984 года рождения) и Назим Аббасов (1968 года рождения). 2 февраля было найдено тело Назима Аббасова. Поиски Махмуда Ибаева продолжались.