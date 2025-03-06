https://news.day.az/officialchronicle/1734958.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО 6 марта завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО
6 марта завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Эсенбога" Анкары в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали министр финансов Турции Мехмет Шимшек и другие официальные лица.
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