Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию

6 марта завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Эсенбога" Анкары в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали министр финансов Турции Мехмет Шимшек и другие официальные лица.