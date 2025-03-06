Потушен пожар, устроенный Арменией на границе с Нахчываном

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возникновении пожара, устроенного Арменией в открытой местности на границе с Республикой Армения в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией на место незамедлительно были привлечены силы пожарной части Садаракского района.

"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки, не позволив ему распространиться на более широкую территорию.

В результате пожара сгорело около 7 гектаров сухой травы и камышовой растительности. Прилегающие территории были успешно защищены от огня", - говорится в сообщении ведомства.