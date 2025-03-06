Еще один ресторан в Баку нарушил санитарные нормы

В ресторане "Xarı Bülbül", расположенном в 2505-м квартале на улице Б.Чобанзаде Низаминского района Баку, были обнаружены нарушения.

Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Проверку в ресторане, принадлежащем Вахиду Рагимову, провели сотрудники АПБА. В ходе осмотра были выявлены нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм на кухне, а также несоблюдение температурного режима. Кроме того, были обнаружены продукты животного происхождения без необходимых сопроводительных документов. Были изъяты образцы продуктов и мяса для лабораторных исследований.

В связи с выявленными нарушениями производственная зона ресторана была ограничена, в отношении же владельца составлен административный протокол.

Ранее АПБА также сообщало о фактах приготовления блюд из мяса неизвестного происхождения в ресторане Sərin, расположенном в Низаминском районе.