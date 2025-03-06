Пашинян решил вновь броситься в объятия России

Никол Пашинян, как блудный сын, решил вновь броситься в объятия России.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Грапарак" со ссылкой на источники в партии Пашиняна, рассказывая о том, почему визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко откладывается с прошлого года.

Армянское СМИ со ссылкой на председателя Национального Собрания Алена Симоняна сообщает, что называется новая дата - 5-6 июня. Цель визита - "придать новый импульс российско-армянским межгосударственным отношениям".

По данным источников в "ГД", задержка визита связана с изменением подходов Еревана.