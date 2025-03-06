Пашинян решил вновь броситься в объятия России
Никол Пашинян, как блудный сын, решил вновь броситься в объятия России.
Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Грапарак" со ссылкой на источники в партии Пашиняна, рассказывая о том, почему визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко откладывается с прошлого года.
Армянское СМИ со ссылкой на председателя Национального Собрания Алена Симоняна сообщает, что называется новая дата - 5-6 июня. Цель визита - "придать новый импульс российско-армянским межгосударственным отношениям".
По данным источников в "ГД", задержка визита связана с изменением подходов Еревана.
"После последних геополитических событий Никол Пашинян, как блудный сын, решил вновь броситься в объятия России, поручив госорганам активизировать контакты и участие в совместных мероприятиях. Однако в Москве, как говорится, слезам верят, решили полагаться не на слова, а на конкретные шаги. В частности, одним из условий была отмена проекта европейского референдума, что, вероятно, привело к затягиванию второго чтения, а возможно, и к его полной отмене".
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