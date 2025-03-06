Стало известно о значительном улучшении в характеристиках iPhone

Будущие смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат 12 ГБ оперативной памяти для расширенной поддержки системы на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представленный в феврале бюджетный iPhone 16E оснащается 8 ГБ оперативной памяти, что является минимальным необходимым объемом для работы Apple Intelligence. Необходимость поддержки и развития этой системы приведут к дальнейшему увеличению оперативной памяти в будущих моделях.

Текущая линейка смартфонов iPhone 16 имеет 8 ГБ памяти независимо от модели, тогда как в предшествующей серии iPhone 15 базовые модели оснащались 6 ГБ, а Pro-версии - 8 ГБ оперативной памяти. В связи с этим поддерживается лишь на iPhone 15 Pro и выше.

На протяжении долгих лет Apple не торопилась увеличивать объем оперативной памяти в своих смартфонах, поскольку оптимизация ПО и аппаратной части позволяла обходиться меньшими объемами по сравнению с устройствами на базе Android. Однако внедрение ИИ потребовало большего объема.

Новые модели iPhone, как ожидается, будут оснащены памятью LPDDR5. Увеличенный объем и повышенная частота работы позволят ИИ-функциям на iPhone работать быстрее. Возможно, увеличенный объем памяти также поспособствует появлению новых функций в устройствах iPhone, которые не будут поддерживаться на старых моделях.

Презентация серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.