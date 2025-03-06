https://news.day.az/culture/1735021.html Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" - ФОТО В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли любителям корейской музыки впервые было представлено эстрадно-симфоническое шоу с вокалистами K-POP Symphony в совместном исполнении музыкантов Alterus & Royal Orchestra, сообщает Day.Az.
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" - ФОТО
В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли любителям корейской музыки впервые было представлено эстрадно-симфоническое шоу с вокалистами K-POP Symphony в совместном исполнении музыкантов Alterus & Royal Orchestra, сообщает Day.Az.
Любимые хиты групп BTS, Blackpink, Stray kids, Seventeen в новом звучании на бакинской сцене добавляли драйва для молодежи. Звуки оркестра, помноженные на энергетику K-pop, создали незабываемую атмосферу. Это не просто музыка, это настоящий культурный феномен, который объединяет поколения и стирает границы!
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