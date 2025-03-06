Названо число пострадавших при пожаре в реабилитационном центре в Сумгайыте

В Сумгайыте при пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых пострадал один человек.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, инцидент произошел сегодня около 12:00. В Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов по поводу пожара в Сумгайытском реабилитационном центре.

На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая госпитализировала мужчину 1998 года рождения с закрытым переломом руки. В настоящее время его лечение продолжается в травматологическом отделении, состояние пациента стабильное.