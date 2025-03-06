https://news.day.az/society/1735020.html Названо число пострадавших при пожаре в реабилитационном центре в Сумгайыте В Сумгайыте при пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых пострадал один человек. Как сообщили Day.Az в TƏBİB, инцидент произошел сегодня около 12:00. В Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов по поводу пожара в Сумгайытском реабилитационном центре.
Названо число пострадавших при пожаре в реабилитационном центре в Сумгайыте
В Сумгайыте при пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых пострадал один человек.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, инцидент произошел сегодня около 12:00. В Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов по поводу пожара в Сумгайытском реабилитационном центре.
На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая госпитализировала мужчину 1998 года рождения с закрытым переломом руки. В настоящее время его лечение продолжается в травматологическом отделении, состояние пациента стабильное.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре