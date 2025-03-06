https://news.day.az/society/1734983.html В Азербайджанской детской филармонии состоится концерт, посвященный празднику Новруз В Азербайджанской государственной детской филармонии 14 марта в 19.00 состоится концерт "Gəl, Novruzum", посвященный празднику Новруз, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
В Азербайджанской детской филармонии состоится концерт, посвященный празднику Новруз
В Азербайджанской государственной детской филармонии 14 марта в 19:00 состоится концерт "Gəl, Novruzum", посвященный празднику Новруз, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
На концерте с интересными композициями и музыкальными номерами выступят коллективы филармонии - детский хор Şəms, Музыкальный детский театр, вокальный класс Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf и танцевальный коллектив, состоящий из солистов, разных возрастных групп.
Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/kids/come-my-novruz--/147070
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