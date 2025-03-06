Стало известно какой соцсетью азербайджанцы пользуются чаще всего

Международная компания Statcounter представила статистику по использованию социальных сетей в Азербайджане. В феврале 2025 года доля Instagram на азербайджанском рынке социальных сетей на всех устройствах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 41,25 процента.

Как Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Statcounter, это на 5,2 процентных пункта больше, чем в январе 2025 года, и на 9,24 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля расположившейся на втором месте Facebook составила всего 21,65 процента, сократившись на 4,17 процентных пункта за месяц и на 5,42 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Доля Pinterest, занимающей следующее место в списке, увеличилась на 1,3 процентных пункта в феврале и на 2,8 процентных пункта в годовом исчислении - до 17,44 процента.

Четвертое место - у YouTube, ее доля на рынке сократилась на 1,95 процентных пункта за последний месяц и на 4,07 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 11,43 процента.

Замыкает пятерку лидеров X с долей 4,04 процента. Ее популярность сократилась на 1,01 процентных пункта за прошлый месяц и на 2,41 процентных пункта за последние 12 месяцев.