Жители Узбекистана смогут посмотреть документальный фильм о Ходжалинском геноциде на родном языке

По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане с целью донесения реалий Ходжалинского геноцида до узбекской общественности был подготовлен документальный фильм на этом языке и представлен зрителям на YouTube-канале самого популярного новостного портала страны Kun.uz.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в центре, в фильме "Ходжалинский геноцид-кровавая страница в истории человечества" повествуется о том, что события в Ходжалы вошли в историю как величайшая трагедия XX века, в ходе которой сотни мирных жителей были зверски убиты армянскими вооруженными формированиями, подвергнуты невыносимым пыткам и вынуждены были покинуть свои родные места.

Помимо этого, причиной трагедии было то, что, исторически выдвигая территориальную претензию к Азербайджану, Армения оккупировала наши земли и осуществляла геноцид против наших соотечественников.

Отмечается, что Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в городе Ходжалы и других освобожденных от оккупации землях.

В документальном фильме также подчеркивается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении с применением тяжелой техники, танков и крупнокалиберного оружия атаковали беззащитный, находящийся в блокаде город Ходжалы, и что Ходжалинский геноцид вошел в историю как тягчайшее преступление конца XX века, совершенное не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

Сообщается, что Ходжалы, население которого составляло 7000 человек, в ту ночь были стерты с лица земли, погибли все, включая стариков, женщин и детей. Приводится информация о зверски убитых, раненых и пропавших без вести во время трагедии, подчеркивается, что в этой войне погибли 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. В тот день в плен было взято 1275 человек, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

Одной из причин, по которой армянская армия и 366-й полк бывшего СССР выбрали Ходжалы в качестве цели, стало стратегическое расположение города, его историческое, культурное и социальное значение. Уничтожение Ходжалы и геноцид, совершенный против населения, были заранее спланированной политикой агрессии.

Отмечается, что с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с целью информирования мировой общественности о Ходжалинском геноциде развернулась грандиозная, масштабная международная информационная кампания под названием "Справедливость к Ходжалы".

Ознакомиться с фильмом "Ходжалинский геноцид - самая кровавая страница в истории человечества" можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kx62tH1bBgE&rco=1