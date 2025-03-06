Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Гяндже Русскую православную церковь Александра Невского.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Настоятель церкви Варфоломей Денис Сотников проинформировал об истории храма.

Было отмечено, что Русская православная церковь была возведена в 1887 году. Храм построен из кирпича в византийском стиле на пожертвования как местных православных, так и мусульман. В течение сорока четырех лет он действовал как молитвенный дом, а в 1931 году был закрыт советским правительством. Храм, который в 1935-1938 годах был музеем, позднее использовался как склад. В 1946 году здание было возвращено Русской православной церкви и вновь распахнуло двери для верующих.

До наших дней сохранились различные иконы в ее древнем интерьере. Среди них можно особо отметить иконы святого князя Александра Невского и святой Марии Магдалины.

В 1997 году было отмечено 110-летие основания церкви. Она была отремонтирована в 2017 году по случаю 130-летия основания.

Было подчеркнуто, что этот исторический памятник, являющийся одной из древнейших действующих православных церквей в Азербайджане, нуждается в проведении ряда дополнительных ремонтных работ.

Отметим, что в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране защита историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей, в том числе реставрация и охрана мест поклонения и памятников материальной культуры, постоянно находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев демонстрирует миру образцовый опыт Азербайджана в государственно-религиозных отношениях, последовательно оказывая материальную и моральную поддержку религиозным общинам, их руководителям. Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой реализует многочисленные проекты по укреплению межконфессионального диалога и сотрудничества, ремонтирует, реставрирует мечети, церкви и синагоги в нашей стране, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.