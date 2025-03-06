https://news.day.az/world/1735000.html В Австралии ждут редкий тропический циклон "Альфред" - ВИДЕО Жители Австралии обкладывают дома песком в ожидании циклона "Альфред". Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, власти государства закрыли аэропорты и школы, работу также прекратил общественный транспорт. По последним данным Бюро метеорологии, циклон может выйти на сушу недалеко от города Брисбена к утру 8 марта.
В Австралии ждут редкий тропический циклон "Альфред" - ВИДЕО
Жители Австралии обкладывают дома песком в ожидании циклона "Альфред".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, власти государства закрыли аэропорты и школы, работу также прекратил общественный транспорт.
По последним данным Бюро метеорологии, циклон может выйти на сушу недалеко от города Брисбена к утру 8 марта. Разрушительная сила шторма охватит приграничные регионы штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, вызвав сильные дожди, наводнения и разрушительные ветры.
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