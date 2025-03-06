В Австралии ждут редкий тропический циклон "Альфред"

Жители Австралии обкладывают дома песком в ожидании циклона "Альфред".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, власти государства закрыли аэропорты и школы, работу также прекратил общественный транспорт.

По последним данным Бюро метеорологии, циклон может выйти на сушу недалеко от города Брисбена к утру 8 марта. Разрушительная сила шторма охватит приграничные регионы штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, вызвав сильные дожди, наводнения и разрушительные ветры.