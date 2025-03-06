Apple прекратила продажи популярных ноутбуков

Корпорация Apple сняла с продажи несколько популярных моделей компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После анонса компьютеров MacBook Air и Mac Studio 5 марта из интернет-магазина Apple убрали целый ряд устройств. Так, в продаже оставили только модели Air с процессором M4 - версии с чипом M3 исчезли. Также в официальной рознице Mac Studio оставили только новые модификации с процессорами M4 Max и M3 Ultra.

Также в продаже на сайте Apple не осталось компьютеров с другими процессорами, кроме M4 и M3 Ultra. Это касается моноблока iMac, портативного настольного компьютера Mac mini, производительного ноутбука MacBook Pro. Однако мощные профессиональные компьютеры Mac Pro доступны с процессором M2 Ultra.

Судя по сайту американской компании, самым доступным компьютером остался ультрабук MacBook Air за 999 долларов. Самым дорогим оказался Mac Studio за 3999 долларов.