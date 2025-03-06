США и Украина проведут переговоры в Эр-Рияде

Делегация США направится в Саудовскую Аравию, где встретится с представителями Украины. О предстоящих переговорах сообщает журналист Fox News Джеки Хайнрих в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Представители команды [президента США Дональда] Трампа [госсекретарь Марко] Рубио, [спецпосланник Стивен] Уиткофф и [советник президента США по национальной безопасности Майк] Уолтц во вторник (11 марта - прим. "Ленты.ру") отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая главу офиса Зеленского Андрея Ермака", - написала журналист.

Корреспондент портала Axios Барак Равид также сообщил со ссылкой на источники, что американо-украинские переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.