Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах попали в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в представительстве.

"Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Светлана Мамедова и Рафаэль Фярзалиев попали в автомобильную аварию на дороге Агдам - Физули при исполнении служебных обязанностей.

С глубоким сожалением сообщаем, что Светлана Мамедова скончалась на месте происшествия, а Рафаэль Фярзалиев получил травмы и был госпитализирован.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей коллеги и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему", - говорится в сообщении представительства.