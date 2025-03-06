На дороге Агдам – Физули произошло ДТП, есть погибший
Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах попали в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, об этом сказали в представительстве.
"Сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Светлана Мамедова и Рафаэль Фярзалиев попали в автомобильную аварию на дороге Агдам - Физули при исполнении служебных обязанностей.
С глубоким сожалением сообщаем, что Светлана Мамедова скончалась на месте происшествия, а Рафаэль Фярзалиев получил травмы и был госпитализирован.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей коллеги и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему", - говорится в сообщении представительства.
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