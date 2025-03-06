https://news.day.az/politics/1734905.html Армения снова изменила данные о потерях в Карабахе Следственный комитет Армении распространил обновленные данные по погибшим в ходе Второй Карабахской войны армянским военнослужащим. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на этот раз указывается цифра 3941. Ранее, в апреле 2022 года, премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял о 3825 погибших, что вызывает вопросы.
Армения снова изменила данные о потерях в Карабахе
Следственный комитет Армении распространил обновленные данные по погибшим в ходе Второй Карабахской войны армянским военнослужащим.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на этот раз указывается цифра 3941.
Ранее, в апреле 2022 года, премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял о 3825 погибших, что вызывает вопросы.
За последние годы цифры о потерях неоднократно корректировались, что и без того усиливает подозрения в их достоверности. Если Армения до сих пор редактирует данные, это говорит о том, что в Ереване манипулируют цифрами и не хотят оглашать реальные.
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