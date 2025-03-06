Армения снова изменила данные о потерях в Карабахе

Следственный комитет Армении распространил обновленные данные по погибшим в ходе Второй Карабахской войны армянским военнослужащим.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на этот раз указывается цифра 3941.

Ранее, в апреле 2022 года, премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял о 3825 погибших, что вызывает вопросы.

За последние годы цифры о потерях неоднократно корректировались, что и без того усиливает подозрения в их достоверности. Если Армения до сих пор редактирует данные, это говорит о том, что в Ереване манипулируют цифрами и не хотят оглашать реальные.