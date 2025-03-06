Операция против браконьеров в Азербайджане

Водная полиция провела операции против браконьеров и охоты на диких птиц, внесенных в "Красную книгу".

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в МВД.

В поселке Мухтадыр Хачмазского района был задержан Эльнур Халилов, занимавшийся незаконным выловом рыбы в Каспийском море. У него были обнаружены 32 незаконно выловленные рыбы, снаряжение для ловли рыб и лодка.

Также в Управлении полиции на водном транспорте сообщили, что охота в особо охраняемых зонах, включая районы, прилегающие к стратегическим объектам, расположенным в Каспийском море, строго запрещена.

В отношении лиц, грубо нарушающих правила охоты, будут приняты строгие меры.

Гражданам рекомендуется при выявлении любых правонарушений в Каспийском море и водоемах обращаться в Управление полиции на водном транспорте по номерам (012) 433-38-12 и (012) 433-38-02.