Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии

Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.