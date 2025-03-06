https://news.day.az/officialchronicle/1735008.html Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии - РАСПОРЯЖЕНИЕ Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az.
Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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