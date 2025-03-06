https://news.day.az/society/1734821.html

Трагедия в Баку - скончался мужчина

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бинагади. Так, местный житель Эльчин Назаров скончался от отравления угарным газом во время купания в ванной комнате. По факту происшествия проводится расследование.