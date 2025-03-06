Трагедия в Баку

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бинагади.

Так, местный житель Эльчин Назаров скончался от отравления угарным газом во время купания в ванной комнате.

По факту происшествия проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в городе Гянджа произошел трагический случай, скончалась 17-летняя девушка.