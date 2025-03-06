Увеличивается количество рейсов по одному из железнодорожных маршрутов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в ответ на увеличившийся пассажирский поток назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 8 и 9 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, информацию о расписании и доступных билетах можно получить в кассах вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), в мобильном приложении ADY Mobile или по телефону 1822, который работает круглосуточно.