Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения

В связи с 25-й годовщиной подписания великим лидером Гейдаром Алиевым 6 марта 2000 года указа "О реализации государственной женской политики в Азербайджанской Республике" и 8 Марта - Международным женским днем, коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az, была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к их могилам были возложены цветы.