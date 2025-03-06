Угроза взрыва в колледже в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка провела эвакуацию людей из Барнард-колледжа после получения сообщения об угрозе взрыва.

"Полиция Нью-Йорка среагировала на угрозу взрыва в <...> Барнард-колледже, была проведена эвакуация" , - отмечалось в заявлении полиции в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стражи правопорядка также предупредили, что любой отказавшийся покинуть здание будет задержан.

По сведениям местного подразделения телекомпании ABC, в среду вечером пропалестински настроенные демонстранты устроили протест в Барнард-колледже. После этого полиция получила сообщение о минировании учебного заведения.