https://news.day.az/world/1734808.html Угроза взрыва в колледже в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка провела эвакуацию людей из Барнард-колледжа после получения сообщения об угрозе взрыва. "Полиция Нью-Йорка среагировала на угрозу взрыва в Барнард-колледже, была проведена эвакуация" , - отмечалось в заявлении полиции в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Угроза взрыва в колледже в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка провела эвакуацию людей из Барнард-колледжа после получения сообщения об угрозе взрыва.
"Полиция Нью-Йорка среагировала на угрозу взрыва в <...> Барнард-колледже, была проведена эвакуация" , - отмечалось в заявлении полиции в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Стражи правопорядка также предупредили, что любой отказавшийся покинуть здание будет задержан.
По сведениям местного подразделения телекомпании ABC, в среду вечером пропалестински настроенные демонстранты устроили протест в Барнард-колледже. После этого полиция получила сообщение о минировании учебного заведения.
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