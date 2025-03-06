Центробанк Турции существенно снизил учетную ставку

Центральный банк Турции понизил учетную ставку на 250 базисных пунктов - с 45% до 42,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания комитета по монетарной политике.

"Комитет принял решение о снижении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 45% до 42,5%. Основная тенденция инфляции снизилась в феврале после роста в январе. В этот период инфляция цен на основные товары оставалась относительно низкой, в то время как инфляция цен на услуги замедлилась после специфического для января повышения", - отмечается в релизе ЦБ.