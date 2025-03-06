Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network,

специально для Day.Az

Когда адвокат финансиста сепаратистов и пособника оккупационного режима Рубена Варданяна Джаред Генсер начинает рассуждать о "спасении" преступников, задержанных в Азербайджане, он не просто выполняет заказ. Он лоббирует токсичную ложь, упакованную в красивые слова о правах человека, свободе и дипломатии. Давайте разберём каждую его идею по косточкам и покажем, насколько она абсурдна, манипулятивна и ядовита.

"Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, армянские власти могут предпринять ряд шагов для освобождения политических заключённых и военнопленных-христиан, находящихся в Азербайджане", - считает Генсер.

В интервью Armenews он изложил возможные меры, которые могут быть предприняты премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Господин Генсер, адвокат с фантазией более бурной, чем у средневекового трубадура, решил заняться великим искусством дипломатического вымогательства. Взяв в руки кисть публичной дипломатии, он начал рисовать для Пашиняна чудесные замки на песке, где армянские заключённые уже ликуют на свободе, а мировые лидеры, бросив все дела, спешат удовлетворять капризы Еревана.

Первое предложение адвоката - классика жанра: провести пресс-конференцию, написать статью, раструбить по всему миру. Ужасный план! Видимо, по мнению господина Генсера, в международной политике всё решает грамотно написанный текст в "The New York Times". Забавно, что при этом он как-то забыл, что даже сотни истеричных публикаций не заставили даже Эммануэля Макрона, этого субъекта с пониженной социальной ответственностью, выполнить свои обязательства перед армянами. Но, возможно, Пашиняну всё же стоит попробовать - вдруг ему повезёт больше?

Дальше - больше. Оказывается, премьер-министр Армении может устроить показательное соболезнование, встретившись с семьями заключённых. Ну а как же иначе? Размахивая белым платочком, Пашинян обязан пролить перед камерами скупую мужскую слезу, чтобы всем стало ясно: вот она, настоящая забота о народе! Разумеется, сразу после этого в Азербайджане испугаются и моментально отпустят всех, кого только можно. Гениальная стратегия!

Но вот дальше начинается магия в чистом виде: Генсер рекомендует обратиться в ОБСЕ и Международный Красный Крест. Видимо, адвокат долгое время провёл в анабиозе и не заметил, что ОБСЕ давно превратилась в клуб печальных наблюдателей, неспособных даже защитить собственных сотрудников. А Красный Крест... ну, Красный Крест и вовсе уже давно стал органом, который в Карабахе почему-то обслуживал исключительно одну сторону конфликта.

Не менее феерично звучит идея посольств союзных стран. Очевидно, адвокат предлагает загнать в Баку дипломатов Франции и США, чтобы они поскорее стали нежелательными персонами. Великолепная затея! Браво, господин Генсер!

Кульминацией шоу становится мысль о "частном посреднике". Да-да, это тот самый хитрый ход, который якобы откроет Армении "гуманитарный канал". Простите, но каким именно местом этот канал окажется гуманитарным? Может быть, этот посредник привезёт с собой мешок слёз Макрона и коробку дипломатических угроз от Каи Каллас?

Ну и вишенка на этом прокисшем торте - ставка на Дональда Трампа. Видимо, Генсер решил, что президент США, не имея ни одной серьёзной проблемы в своей стране, обязательно займётся "спасением армян-христиан". Господин адвокат, вы бы хоть новости почитали: Трамп явно не собирается вставать на защиту тех, кто застрял в Азербайджане по куда более веским причинам.

И вот, когда казалось, что сюрреализм достиг пика, Генсер выдал свой коронный номер - призвал представлять ситуацию как "преследование христиан". Да, в XXI веке, когда даже Ватикан не ведётся на подобные сказки, адвокат решил играть в старую песню о "гоне́ниях". Видимо, он всерьёз полагает, что пару картинок с заплаканными женщинами будет достаточно, чтобы перекроить геополитику.

Варданян был не пастором, не монахом, а финансистом сепаратистов, торговавшим ресурсами Азербайджана. А теперь его адвокат пытается прикрыть грязные деньги религией? Это уже за гранью даже для армянской пропаганды.

Генсер предлагает Армении подписать Декларацию против произвольного задержания, инициированную Канадой, а также обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой содействовать освобождению заключённых по гуманитарным причинам.

Как трогательно! Видимо, адвокат Варданяна искренне верит, что международное право работает как детский утренник: стоит написать письмо Гутерришу и Тюрку, пустить пару слезливых заявлений - и злой Азербайджан, прослезившись, отпустит всех террористов с извинениями и букетами.

Но проблема в том, что Азербайджан не живёт в розовом мире адвокатских фантазий. Он живёт в реальности, где Рубен Варданян - не "узник совести", а ключевой спонсор и организатор преступного сепаратистского режима в Ханкенди. И реальность такова, что никакие канадские декларации не помогут вытянуть его из заслуженной тюрьмы.

Генсер, судя по всему, полагает, что международная политика - это шоу для западных СМИ. Что достаточно устроить пресс-конференцию, написать статью в The Guardian, и Азербайджан бросится выполнять требования армянского руководства. Ах, если бы всё было так просто! Может, стоит попросить Варданяна написать письмо Санта-Клаусу? Глядишь, добрый дедушка принесёт ему свободу в новогоднем носке.

Весь план, предложенный адвокатом Генсером, выглядит как отчаянная попытка выдернуть Варданяна и его подельников из правового капкана, в который они сами угодили. Но проблема в том, что этот капкан не имеет лазеек. Армения и её западные покровители могут сколько угодно биться в истерике, но это не изменит ключевых фактов. А факты, господа, таковы, что Рубен Варданян - "не случайная жертва", а финансист, один из идеологов и руководителей бывшей террористическо-сепаратической хунты в Ханкенди. Кроме того, Азербайджан действует строго в рамках международного права, и потому, любые попытки давления только усугубят ситуацию для Армении.

Генсер, видимо, считает, что мир держится на громких заявлениях, пресс-конференциях и статьях в западных газетах. По его логике, если Никол Пашинян выйдет на сцену, громко крикнет: "Верните Варданяна!" и напишет колонку в The Guardian, то Азербайджан тут же бросится выполнять его требования.

Премьер-министр Армении может хоть сто раз кричать, что освобождение террористов - "приоритетная задача", но факт остаётся фактом: они преступники. Азербайджан ведёт расследования, судит их по законам страны, а не по истеричным призывам армянского руководства.

Требовать освобождения сепаратистов - это всё равно что требовать амнистии для наркокартелей, террористических группировок или повинных в кровавых деяниях палачей.

Следующий шаг Генсера - организовать массовый спектакль "бедные семьи заключённых". Он предлагает, чтобы армянские власти публично выражали им солидарность, чтобы Красный Крест и ОБСЕ отправляли наблюдателей, а посольства союзных стран направляли дипломатов в Баку.

Адвокат Варданяна, видимо, забыл, что в Азербайджане тоже есть семьи жертв армянской оккупации. Он не вспоминает ни о расстрелянных мирных жителях, ни о массовых убийствах, ни о тысячах пропавших без вести азербайджанцах. Он не говорит об азербайджанских семьях, десятилетиями ждущих новостей о своих родных, похищенных или убитых армянскими боевиками.

Так что пусть Генсер оставит свою театральную постановку для внутреннего армянского рынка. В Азербайджане эмоции не заменяют закон.

Генсер считает, что Пашинян может отправить тайного эмиссара в Баку, чтобы наладить "гуманитарный канал" и договориться об освобождении преступников. Более того, он предлагает Швейцарии стать посредником, открыв в своём посольстве в Баку специальное "армянское представительство".

Азербайджан не занимается сделками с террористами. Варданян и его подельники не получили бы никакой "гуманитарной" скидки, даже если бы вместо Швейцарии посредником выступил сам Папа Римский.

Азербайджан не торгуется с террористами. Варданян и его подельники не получат "гуманитарную скидку", даже если посредником выступит сам Папа Римский. Можно хоть сто раз включать режим "мы - жертвы", хоть тысячу раз причитать о "гуманитарных каналах" - это не изменит сути. Переговоры ведутся между государствами, а не между государством и террористами.

Поэтому если Пашинян так отчаянно ищет посредников - пусть попробует найти их в швейцарском шоколадном фонтане. Благо, там хоть польза будет.

Переговоры ведутся между государствами, а не с сепаратистами и их защитниками. Если Армения хочет вести нормальные переговоры с Азербайджаном, пусть начнёт с признания территориальной целостности и отказа от реваншистских амбиций.

А пока этого нет, пусть Пашинян ищет себе посредников где угодно - хоть в швейцарском шоколадном фонтане.

Генсер предлагает, чтобы Армения мобилизовала Дональда Трампа, Майка Помпео, Эммануэля Макрона и Каю Каллас и надавила на Азербайджан через западные каналы.

Во-первых, США и ЕС не станут портить отношения с Азербайджаном ради одного коррумпированного армянского олигарха. Варданян - не политическая фигура, не общественный лидер, а всего лишь финансист сепаратизма.

Во-вторых, Европа уже доказала, что Армения ей интересна только в качестве рычага давления на Россию, но не более. И уж точно ни Макрон, ни Каллас, ни тем более Трамп не будут ломать отношения с Азербайджаном ради спасения варданяновской шайки.

Далее Генсер предлагает, чтобы Армения подавала иски в Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека и даже Международный уголовный суд, якобы обвиняя Азербайджан в "насильственном переселении армян".

Всё это жалкий фарс. Доказательства против Варданяна железобетонны, а вот у Армении нет ни единого факта, который мог бы подтвердить её жалобы.

Армянские власти сами организовали массовый исход населения из Карабаха, пугая их "азербайджанской местью". Это был их политический спектакль, а не этническая чистка.

Так что пусть Генсер бредит про суды - они будут, но не против Азербайджана, а против Варданяна.

Генсер мечтает, что Армения подпишет "Декларацию против произвольного задержания" и обратится к ООН. Пусть подписывают хоть 500 деклараций - Азербайджану они до лампочки. Варданян задержан не произвольно, а за преступления.

Если армянское правительство считает его "невиновным", то пусть ищет хоть в параллельной реальности, где законы пишутся в офисе Генсера.

Генсер с умным видом предлагает Армении бороться за освобождение преступников, но эта борьба заведомо обречена на провал.

Суд будет справедливым, но приговор - суровым.

Армения может сколько угодно визжать, но у неё нет ни рычагов влияния, ни союзников, ни аргументов.

А значит, единственное место, где Варданян останется влиятельной фигурой, - это азербайджанская тюрьма.