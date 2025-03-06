Генерал армянских ВС признал в суде, что воевал против Азербайджана

На судебном процессе, проходящем в Бакинском военном суде, военнослужащий вооруженных сил Армении, служивший в высшем воинском звании генерал-майора Давит Манукян признал, что воевал против Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в ходе дачи показаний он сказал, что был военным, служил в Армении, воевал в рядах армянской армии против Вооруженных сил Азербайджана во время первой и второй Карабахских войн.

По словам Д.Манукяна, огнестрельное оружие, которое он носил с собой и которое впоследствии было обнаружено в его доме, зарегистрировано в армянском Управлении полиции.

Он также сообщил, что во время 44-дневной войны его машина была сбита БПЛА "Байрактар".

"Мой водитель был ранен, а я не пострадал, так как находился в 20 метрах от машины", - сказал он.

Д.Манукян также сказал, что в ходе следствия сотрудничал со следователями.

Обвиняемый Давит Аллахвердян во время дачи показаний сказал, что в ходе предварительного следствия ответил на все вопросы.

"Отношение ко мне было гуманным, хорошим, благодарен за это. Я готов ответить на все вопросы", - добавил он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.