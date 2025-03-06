https://news.day.az/society/1735022.html

В части Сабаильского района временно прекращено газоснабжение

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку приостановлена подача газа из-за утечки на подземном газопроводе среднего давления. Как сообщили Day.Az, в ПО "Азеригаз", с 13:30 специалисты начали работы по устранению утечки. "Газоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ", - добавили в ПО.