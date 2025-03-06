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Казахстан продолжит сотрудничество с ИКАО для завершения расследования авиакатастрофы AZAL - вице-министр

Казахстан продолжит сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) с целью полного завершения расследования авиакатастрофы самолета AZAL в Актау. Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в ходе встречи с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло.