В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, переселенцами в село Гасанриз стали семьи, ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село переселяется 25 семей - 75 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 40 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.