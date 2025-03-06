Высотный дрон Bayraktar впервые полетел с турецким радаром

Турецкий высотный дрон Bayraktar Akıncı, оснащенный новым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), совершил первый полет. Об этом сообщила компания Baykar, передает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Благодаря успешному завершению первого полета беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akıncı с радаром Aselsan Murad AESA в нашей оборонной промышленности был достигнут еще один прорывной успех", - заявил глава Департамента оборонной промышленности Халук Гергюн.

Турецкий радар Murad 100-A позволяет поражать воздушные и наземные цели. Изделие можно использовать на дронах и пилотируемых самолетах.

Двухмоторный Akıncı приняли на вооружение военно-воздушных сил Турции в 2021 году. Дрон способен нести 1,5 тонны нагрузки, а максимальная длительность полета составляет 24 часа. Аппарат может нести ракеты и управляемые бомбы.