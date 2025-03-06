Подписан меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой и Национальной академией авиации Азербайджана

5 марта состоялась встреча ректора Национальной академии авиации (НАА), академика Арифа Пашаева и Генерального прокурора Азербайджанской Республики, доктора философии по праву Кямрана Алиева.

Как сообщает Day.Az, на встрече была достигнута договорённость о дальнейшем расширении сотрудничества между НAA и Генпрокуратурой в рамках Соглашения, подписанного 23 сентября 2020 года, с учётом эффективных связей между сторонами, значимости совместной деятельности в сфере подготовки кадров, а также достигнутых положительных результатов.

В соответствии с меморандумом, предусмотрено участие сотрудников прокуратуры в учебном процессе, а профессорско-преподавательского состава НAA - в процессе повышения квалификации сотрудников, принимаемых на работу в прокуратуру и действующих в ней. Также планируется организация совместных учебных курсов, семинаров и лекций в области правового и научного просвещения, привлечение студентов бакалавриата по специальности "Юриспруденция" к работе в прокуратуре в качестве общественных помощников (волонтёров), а профессорско-преподавательского состава НAA - к процессу подготовки законодательных актов в прокуратуре.