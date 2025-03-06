В Азербайджане утверждена новая дорожная карта

Комиссия по деловой среде и международным рейтингам одобрила Дорожную карту на 2025 год по внедрению улучшений и коммуникации в соответствующей области, связанной с индикатором "Налогообложение" отчета "Готовность бизнеса" Группы Всемирного банка.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно Дорожной карте, планируется провести работу по совершенствованию подотчетности для стимулирования механизма заявлений о предварительном определении налогового обязательства, обеспечения прозрачности и доступности информации, связанной с обращениями и принятыми в связи с этим решениями. Наряду с этим планируется изучение международного опыта и представление подготовленного обзора в комиссию с целью определения сферы применения экологических налогов, в том числе механизмов ценообразования на углерод.

Предусмотрен переход на упрощенную систему предварительного заполнения налоговых деклараций для микропредпринимателей в течение года, поэтапный переход на систему автоматического заполнения налоговых деклараций, а также создание новых электронных услуг "Изучение бизнес-среды и налогового бремени" и "Выбор режима налогообложения".

Напомним, что рабочую группу "Налогообложение и подотчетность", отвечающую за реализацию соответствующей дорожной карты в сфере "Налогообложение", возглавляет Государственная налоговая служба.

С дорожной картой можно ознакомиться перейдя по ссылке:

https://www.taxes.gov.az/uploads/2025/strategiya/2025.pdf