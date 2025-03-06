https://news.day.az/officialchronicle/1735047.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже - ФОТО 6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже - ФОТО
6 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в город Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.
Затем были сделаны фото на память с жителями города.
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