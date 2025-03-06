https://news.day.az/society/1735043.html Возникла техническая неисправность в поезде на одной из станций бакинского метро На станции метро "28 Мая" возникла техническая неисправность в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль-Ахмедлы". Об этом сообщает ЗАО" Бакинский метрополитен", передает Day.Az.
Возникла техническая неисправность в поезде на одной из станций бакинского метро
На станции метро "28 Мая" возникла техническая неисправность в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль-Ахмедлы".
Об этом сообщает ЗАО" Бакинский метрополитен", передает Day.Az.
Сообщается, что в связи с технической неисправностью на станции "28 Мая" в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль-Ахмедлы", пассажиры были высажены, а поезд отправлен в электродепо "Нариманов".
"На линию был выпущен другой поезд", - сказали в ведомстве.
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