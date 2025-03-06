В Гахе прошла творческая встреча с народным артистом Забитом Набизаде

При организационной поддержке Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана и при содействии Шекинско-Загатальского регионального управления культуры состоялась встреча с народным артистом, старшим преподавателем Азербайджанской Национальной консерватории Забитом Набизаде в рамках проекта "Друг Мастера", сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Мероприятие было организовано в Доме культуры села Гахингилой Гахского района. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности начальника Шекинско-Загатальского регионального управления культуры Эмиль Бадалов и исполняющий обязанности директора MEMİM Вугар Гумбатов. В своих выступлениях они отметили, что проект направлен на продвижение культуры, стимулирование творчества детей и молодежи, выявление молодых талантов в регионах, а также организацию обмена опытом между выдающимися деятелями культуры и молодыми дарованиями.

Модератором встречи выступил Риад Джебраилов. Народный артист Забит Набизаде рассказал о преподавании мугамного искусства, исполнительском мастерстве, концертной деятельности и поддержке талантливой молодежи.

Встреча проходила в формате мастер-класса. В ходе мероприятия прозвучали различные народные песни и теснифы в исполнении студентов Азербайджанской Национальной консерватории - первокурсника Раиса Нифталиева и третьекурсницы Рухангиз Мусаевой, а также учеников Шекинской детской музыкальной школы №4 (Эльмира Джафарли, Эльвина Мамедова) и Гахской детской музыкальной школы (Акшина Достуева, Семы Шарифовой, Аксаны Джумаевой). Исполнителям аккомпанировали на таре Алтай Нифталиев, Сахават Джумаев, Мохаммед Мохаммедкеримов, на кяманче - Араз Агавердиев, Хамиль Лятифов, Азад Гулиев, на нагаре - Халеддин Аскеров.

В мероприятии приняли участие учащиеся региональных детских музыкальных и художественных школ, их учителя и родители. В завершение были даны ответы на интересующие участников вопросы и сделана памятная фотография.

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