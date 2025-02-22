Спасают зимой: польза замороженных ягод и способы их употребления

Многие ягоды растут только в теплое время года, поэтому зимой цены на свежие плоды могут ощутимо бить по кошельку. Альтернативой им могут стать замороженные ягоды, вес и стоимость которых существенно отличаются в лучшую сторону. Полезны ли такие плоды и как их употреблять, чтобы получить максимальное количество витаминов, "Вечерняя Москва" узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова, передает Day.Az.

По его словам, основная масса питательных веществ в замороженных ягодах сохраняется, если для их заготовки используется метод шоковой заморозки.

- В этом случае в них удается сохранить большую часть витаминов и антиоксидантов. Но если применяется постепенная заморозка, то с большей степенью вероятности польза от таких ягод исчезнет, - объяснил эксперт.

Чтобы получить максимум витаминов из замороженных плодов, для начала их нужно разморозить.

- Их можно употреблять в пищу, когда они достигнут комнатной температуры. Также ягоды можно применять в кулинарии, - отметил собеседник "ВМ".

В случае употребления плодов сразу же после их разморозки сохранится максимум пользы. Однако практичнее всего будет сделать на их основе напитки.

- Чаще всего это компоты и морсы. Иногда замороженные ягоды добавляют в различные продукты питания, - добавил Поляков.