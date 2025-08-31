Мужчина поджег кафе из-за отсутствия майонеза

В Испании 50-летний мужчина был арестован за поджог кафе после того, как узнал, что к его сэндвичу не могут подать майонез, пишет местное издание Majorca Daily Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации полиции, посетитель пришел в заведение вместе с сыном и заказал два сэндвича. Когда он попросил майонез, официанты сообщили, что его нет. Мужчина повторил просьбу у другого сотрудника, но услышал тот же ответ. В ответ он выбежал из кафе, отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 1,5-литровую бутылку бензина, и вскоре вернулся.

Согласно записям камер видеонаблюдения, он снова уточнил у персонала наличие майонеза, а получив отказ, плеснул бензин на барную стойку и поджег ее. В это время заведение было почти полностью заполнено клиентами. Посетители и сотрудники в панике выбежали на улицу, а сам поджигатель также скрылся с места происшествия.

Огонь удалось быстро локализовать с помощью огнетушителей. Пострадала лишь мебель и часть интерьера, а ущерб оценили примерно в $9500. Серьезных травм удалось избежать: пострадал только сам злоумышленник - он получил ожог руки в момент возгорания.

Полиция задержала поджигателя вскоре после инцидента. Сейчас он ожидает решения суда.