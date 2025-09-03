Врач раскрыла время для последней чашки кофе в день

Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу заявила, что кофе может привести к бессоннице, если пить его слишком поздно. В беседе с изданием Terra она раскрыла идеальное время для последней чашки этого напитка в день, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Стоит избегать употребления кофе за шесть часов до сна. Это связано с тем, что период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов", - пояснила Фигейредо.

При этом специалистка подчеркнула, что каждый организм индивидуален, а чувствительность к кофе зависит от большого количества факторов: генетики, возраста, биологических ритмов, а также того, какие лекарства человек принимает.