Ученые рассказали о влиянии свекольного сока на давление у пожилых людей

Влияние богатого нитратами свекольного сока на кровяное давление у пожилых людей может быть связано с изменениями в микробиоме полости рта.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета, результаты работы опубликовали в журнале Science Daily.

Авторы объяснили, что у участников старшей группы, принимавших концентрированный свекольный сок дважды в день на протяжении двух недель, наблюдалось снижение давления. При этом у молодых людей подобного эффекта зафиксировано не было. Исследователи отметили, что результат связан с подавлением условно вредных бактерий в полости рта, что позволяет организму эффективнее преобразовывать нитраты в оксид азота, регулирующий состояние сосудов.

"Мы знаем, что богатая нитратами диета имеет пользу для здоровья, и пожилые люди с возрастом производят меньше своего собственного оксида азота. У них также, как правило, более высокое кровяное давление, что может быть связано с сердечно-сосудистыми осложнениями, такими как сердечный приступ и инсульт. Поощрение пожилых людей к потреблению большего количества овощей, богатых нитратами, может иметь значительные долгосрочные преимущества для здоровья. Хорошая новость заключается в том, что, если вы не любите свеклу, есть много богатых нитратами альтернатив, таких как шпинат, рукола, фенхель, сельдерей и капуста", - сказала профессор Эксетерского университета Энни Ванхатало.

Согласно данным издания, в испытании участвовали 39 человек моложе 30 лет и 36 добровольцев в возрасте 60-70 лет. Каждый из них в течение двухнедельных периодов получал либо сок с высоким содержанием нитратов, либо плацебо-вариант напитка. Между фазами исследования выдерживался двухнедельный "период вымывания". Состав микробиома ротовой полости фиксировался с помощью секвенирования бактериальных генов.

Ученые отметили, что у обеих групп состав бактерий изменился, однако у пожилых добровольцев отмечалось существенное снижение уровня бактерий Prevotella и рост Neisseria, считающихся полезными для здоровья. В результате именно в этой группе фиксировалось заметное снижение давления.

Профессор Эксетерского университета Энди Джонс уточнил, что употребление продуктов, богатых нитратами, не только снижает артериальное давление, но и оказывает противовоспалительный эффект. По его словам, это открывает перспективы для крупных исследований, где будут учитываться образ жизни и различия между полами в ответе на такие диетические добавки.